Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Муниципалитет Орестес

Земельные участки в Муниципалитет Орестес, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ampelokipi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ampelokipi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. в северной Греции. На территории с возможно…
€490,000
Realting.com
Перейти