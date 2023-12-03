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Земельные участки в Муниципалитет Ореокастро, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 375 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3375 кв.м. в Салониках. На территории земельный участок…
€1,37 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в mygdonia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
mygdonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 18500 кв.м. в пригороде города Салоники. Н…
€235,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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