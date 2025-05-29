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Виллы в Maronia Sapes Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Маронея, Греция
Вилла
Маронея, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м во Фракии. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
$364,809
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Вилла 7 комнат в Маронея, Греция
Вилла 7 комнат
Маронея, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м во Фракии. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
$333,998
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Maronia Sapes Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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