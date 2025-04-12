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Жильё в Maronia Sapes Municipality, Греция

2 объекта найдено
Вилла 7 комнат с видом на горы в Маронея, Греция
Вилла 7 комнат с видом на горы
Маронея, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м во Фракии. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
$333,998
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Агентство
Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Маронея, Греция
Дом 2 спальни
Маронея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 1994 - Дом на продажу в Maroneia Kallithea за € 30.000. Это 158 кв. Дом по…
$26,288
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Параметры недвижимости в Maronia Sapes Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов