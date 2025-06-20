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Виллы в Mantoudi Limni Aghia Anna Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Mantoudi Limni Aghia Anna Municipality, Греция
Вилла
Mantoudi Limni Aghia Anna Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
$161,707
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Вилла в Паралия Агия Аннас, Греция
Вилла
Паралия Агия Аннас, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 271 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$542,872
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Параметры недвижимости в Mantoudi Limni Aghia Anna Municipality, Греция

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