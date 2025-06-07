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Таунхаусы с видом на море в Lokroi Municipality, Греция

Municipal Unit of Malesina
4
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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. …
$187,874
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$281,811
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Lokroi Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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