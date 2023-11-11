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Земельные участки в Муниципалитет Локрос, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Святой Екатерины, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Святой Екатерины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
€850,000
Realting.com
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