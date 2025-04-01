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Земельные участки в Муниципалитет Каристос, Греция

4 объекта найдено
Участок земли в Мармарион, Греция
Участок земли
Мармарион, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен на острове Кифнос
$167,389
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Агентство
Grekodom Development
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Участок земли в Грампия, Греция
Участок земли
Грампия, Греция
Число комнат 1
Площадь 42 000 м²
Количество этажей 1
Участок расположен на острове Эвия, в муниципалитете Каристос
$334,777
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Участок земли в Грампия, Греция
Участок земли
Грампия, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Земельный участок в котором есть возможность построить 360 кв.м расположен в районе Каристос
$94,854
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Участок земли в Каристос, Греция
Участок земли
Каристос, Греция
Площадь 675 м²
Если кто-то хочет красивое и тихое место для своего летнего дома С относительно низкой стои…
$57,571
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