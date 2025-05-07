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Виллы с видом на море в Eretria Municipality, Греция

Eretria Municipal Unit
4
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2 объекта найдено
Вилла 13 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
$1,57 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Eretria Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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