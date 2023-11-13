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Земельные участки в Муниципалитет Эдессы, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Zervi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Zervi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 313 кв.м. в регионе Каймактсалан. На территории подведе…
€125,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ekklisiochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ekklisiochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. в северной Греции. На территории с возможнос…
€250,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 954 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1954 кв.м. в регионе Каймактсалан. На территории подвед…
€800,000
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