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Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Эдессы, Греция

Эдеса
12
Аридея
3
12 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Piperies, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Piperies, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс, который находится в живописной, горной местности…
€960,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Samari, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Samari, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу действующая бензоправочная станция в северной Греции, которая распол…
€1,30 млн
Отель 8 спален с видом на горы, с furnishings в Лутраки, Греция
Отель 8 спален с видом на горы, с furnishings
Лутраки, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 602 м²
Количество этажей 1
Продаётся гостиница недалеко от популярного туристического курорта северной Греции. Площадь …
€580,000
Отель 14 комнат с furnishings в Samari, Греция
Отель 14 комнат с furnishings
Samari, Греция
Комнаты 14
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 2
Продаётся гостиница, состоящая из 2 зданий. Первое здание "А" было построено в 1986 году, ка…
€1,10 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Samari, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Samari, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается здание площадью 2000 кв.м. На данный момент его занимает известный магазин детских товаров
€600,000
Отель 40 комнат с видом на горы, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Отель 40 комнат с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 40
Площадь 3 500 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию традиционную гостиницу, площадью 3500 кв.м, в популярном горнолыж…
€2,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Piperies, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Piperies, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 1400 кв.м в городе Аридея. Помещение функционирует…
€750,000
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 2500 кв.м в одном из популярных горнолыжных курортов Греции. Го…
€3,50 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Орма, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Орма, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 3
Предлагается действующий бизнес, квартира и два хостела в поселке Орма региона Аридеи. Объек…
€1,000,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Орма, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Орма, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен бизнес (мини-отель), который расположен у подножья горКаймакцалан, а та…
€550,000
Коммерческая 4 комнаты с видом на горы, с furnishings в Neos Agios Athanasios, Греция
Коммерческая 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Neos Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
На продажу выставленычетыреквартирыв комплексе,рядом сгорнолыжным курортом "Каймакцалан". Дв…
€250,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ydrea, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ydrea, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 240 м²
Количество этажей 1
На продажу выставленокоммерческое помещение3240 кв.м. в 15000 кв.м. участкеврегионеАридея. 3…
€2,25 млн

Типы недвижимости в Муниципалитет Эдессы

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