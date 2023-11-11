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Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Дельфи, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Виниан, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Виниан, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1200 кв.м в центральной Греции. Недвижимость продается с мебелью. …
€800,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Дельфи, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Дельфи, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу часть жилого комплекса, который состоит из 5 таунхаусов. Квадратура …
€560,000
Отель 1 комната с furnishings в Виниан, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Виниан, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 260 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу Гостиница 1.260 кв.м в местечке Амфиса.Гостиница состоит из:Четырех …
€1,60 млн
Отель 1 комната с furnishings в Эпталофос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Эпталофос, Греция
Комнаты 1
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница 510 кв.м на земельном участке 10.000 кв.м. Гостиница состо…
€870,000
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