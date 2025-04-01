Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Муниципалитет Хиос
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Муниципалитет Хиос, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Komi, Греция
Коттедж 3 комнаты
Komi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…
$782,807
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Муниципалитет Хиос, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов