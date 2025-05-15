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Квартиры с видом на море в Municipality of Chalkida, Греция

Халкис
3
Nea Artaki Municipal Unit
3
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Филла, Греция
Квартира 3 комнаты
Филла, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
$161,780
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на первом этаже и…
$229,624
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Chalkida, Греция

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