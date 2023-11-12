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Земельные участки в Муниципалитет Аристотеля, Греция

180 объектов найдено
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Уранополис, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
Этаж -1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 17000 m2, Код. HPS4165, 700.000 €
€700,000
Земельные участки в Уранополис, Греция
Земельные участки
Уранополис, Греция
Этаж -1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 23000 m2, Код. HPS4166, 800.000 €
€800,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Уранополис, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
Этаж -1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 100000 m2, Код. HPS4168, 2.000.000 €
€2,00 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Уранополис, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
Этаж -1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 50000 m2, Код. HPS4167, 1.400.000 €
€1,40 млн
Земельные участки в Муниципалитет Аристотеля, Греция
Земельные участки
Муниципалитет Аристотеля, Греция
Площадь 11 550 м²
Land is 11 550 sq. meters and is located 240 meters from the beach St. George in Ammouliani …
€350,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Пиргадикия, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
Этаж -1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 15000 m2, Код. HPS4153, 800.000 €
€800,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Пиргадикия, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
Этаж -1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12750 m2, Код. HPS4156, 800.000 €
€800,000
Земельные участки в Пиргадикия, Греция
Земельные участки
Пиргадикия, Греция
Площадь 500 м²
Площадь участка составляет 500 кв. М. Расположен в деревне Пиргадикия всего в 260 метрах от …
€115,000
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 10 500 м²
Участок площадью 10500 кв. М расположен в курортной зоне Комици в окрестностях деревни Неа Р…
€300,000
Земельные участки в Стратонион, Греция
Земельные участки
Стратонион, Греция
Площадь 1 446 м²
Площадь участка составляет 1446 кв. М. Он расположен в деревне Стратони, в 400 метрах от пре…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1425 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€500,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Уранополис, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
Этаж -1
Koumitsa ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 6054 m2, Код. HPS3545, 800.000 €
€800,000
Земельные участки в Уранополис, Греция
Земельные участки
Уранополис, Греция
Этаж -1
Koumitsa ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 8500 m2, Код. HPS3284, 800.000 €
€800,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Пиргадикия, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
Этаж -1
Metagkitsi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 15000 m2, Код. HPS3149, 800.000 €
€800,000
Земельные участки в Иерисос, Греция
Земельные участки
Иерисос, Греция
Площадь 316 м²
The land is 316 square meters and is located in Ierissos village only 50 meters to the beach…
€95,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики
€90,000
Земельные участки 1 комната с видом на море в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4050 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€170,000
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 917 м²
Land is 917 sq. meters and is located in Nea Roda village 280 meters to the sea. The propert…
€89,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Уранополис, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На те…
€480,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€280,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11800 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€250,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€330,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Nautilus, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nautilus, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 313 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4313 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€500,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3700 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€1,20 млн
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 700 м²
Площадь участка составляет 700 кв. М. Расположен в деревне Неа Рода в 300 метрах от моря. Со…
€69,000
Земельные участки в Иерисос, Греция
Земельные участки
Иерисос, Греция
Площадь 4 500 м²
Земля 4500 кв. метров и расположен в окрестностях деревни Иериссос в 2000 метрах от пляжа. Е…
€50,000
Земельные участки в Муниципалитет Аристотеля, Греция
Земельные участки
Муниципалитет Аристотеля, Греция
Площадь 11 000 м²
Площадь участка составляет 11 000 кв. М. Расположен напротив пляжа на острове Аммулиани ( Ха…
€3,60 млн
Земельные участки в Стратонион, Греция
Земельные участки
Стратонион, Греция
Площадь 40 687 м²
Land is 40 687 sq. meters and is located in front of the beach 10 km from Stratoni. There is…
€1,40 млн
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