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Жилье в Antiparos Municipality, Греция

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1 объект найдено
Вилла 18 комнат в Antiparos Municipality, Греция
Вилла 18 комнат
Antiparos Municipality, Греция
Число комнат 18
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 583 м²
Площадь: 583 м2Площадь земли: 4590 м2Спальни: 8Ванные комнаты: 10Гараж: 4Расположенная всего…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
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Realting.com
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Параметры недвижимости в Antiparos Municipality, Греция

Недорогая
Элитная
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