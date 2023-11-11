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Жильё в Муниципалитет Аминтайо, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Аминтайо, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Аминтайо, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€110,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Аминтайо, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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