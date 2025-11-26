Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы с бассейном в Amphipolis Municipality, Греция

3 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Неа-Кердилия, Греция
Вилла 3 комнаты
Неа-Кердилия, Греция
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Продается дом 70 кв.м с панорамным видом на море и горы – Кердилия В современном жилом…
$300,420
Вилла 3 комнаты в Amphipolis Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
Amphipolis Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Роскошная мезонет с частным бассейном и открытым видом на море – всего 180 м от побережья …
$346,639
Вилла 3 комнаты в Amphipolis Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
Amphipolis Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Роскошная резиденция с частным бассейном и видом на море – всего 180 м от побережья Пр…
$300,420
Параметры недвижимости в Amphipolis Municipality, Греция

