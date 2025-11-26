Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Amphipolis Municipality
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Amphipolis Municipality, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Amphipolis Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Amphipolis Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящий дом площадью 88 кв.м. на стадии строительства, с частным садом 29…
$271,534
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Amphipolis Municipality, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти