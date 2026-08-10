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Коттеджи в Amfikleia Elateia Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
$295,177
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$413,248
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Amfikleia Elateia Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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