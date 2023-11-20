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Коттеджи в Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция

Коттедж В архив
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5 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Tithroni, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Tithroni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 72 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€158,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Амфиклия, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Амфиклия, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€350,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Modi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Modi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
€250,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция
Комнаты 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 128 кв.м. в районе Парнас. Рас…
€550,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 420 кв.м в районе Парнас. Расп…
€3,00 млн

Параметры недвижимости в Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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