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Виллы в Almopia Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Notia, Греция
Вилла
Notia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$288,762
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Вилла в Monastiraki, Греция
Вилла
Monastiraki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из гостиной с к…
$184,808
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Параметры недвижимости в Almopia Municipality, Греция

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