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Таунхаусы с видом на море в Корфу, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Аликес Потамоу, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Продается мезонет в районе Мандуки. Недвижимость расположена напротив порта в городе Корфу.Н…
$469,684
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Корфу, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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