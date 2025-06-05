Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Корфу
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Корфу, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 840 м²
Количество этажей 1
Продаётся коттедж общей площадью 840 кв.м состоящим из 4 уровней . В полуподвальном помещени…
$887,182
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Корфу, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти