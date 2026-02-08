Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Корфу
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Корфу, Греция

виллы
31
коттеджи
19
таунхаусы
10
1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
📍 CORFU TOWN - Центр. 🔰 Продается отремонтированная квартира 2-го этажа площадью 55 кв.м., р…
$284,676
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Параметры недвижимости в Корфу, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
