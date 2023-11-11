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Кафе и рестораны в Греции

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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Acharavi, Греция
Ресторан, кафе
Acharavi, Греция
Площадь 700 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,60 млн
Realting.com
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