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17 объектов найдено
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Производство
Polydendri, Греция
1 225 м²
Код недвижимости. 1556 - Агрикальтуральные Afidnes ДЛЯ ПРОДАЖИ. Размер: 1225 кв.м, Цена70.00…
€70,000
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Производство
Municipality of Corinth, Греция
10 000 м²
Код недвижимости. 1555 - Agricaltural Corinth FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, цена 250.000 € К…
€250,000
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Производство 1 спальня
периферия Аттика, Греция
1
240 м²
Код недвижимости: 1404 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, бок о бок Малое промышленное пространство…
€80,000
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Производство
Orino, Греция
10 000 м²
Код недвижимости. 1340 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, Цена 100.000 €…
€100,000
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Производство
Orino, Греция
10 141 м²
Код недвижимости. 1339 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10141 кв.м, Цена85.000 € Д…
€85,000
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Производство
Афины, Греция
460 м²
Код недвижимости. 1247 - Agricaltural Gerakas НА ПРОДАЖУ. Размер: 460 м2, цена 46.000 € Код:…
€46,000
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Производство
Игуменица, Греция
249 000 м²
Ref: 1137 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА IGOUMENITSIS Preveza-Igoumenitsa SALE Общая площадь земли 24…
€200,000
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Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 153 м²
Ref: 1128 - SAINT GEORGE SKLIPOU Kropias SALE Общая площадь земли 1153 кв.м. Земля 11 имеет …
€11,500
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Производство
Пеания, Греция
1 525 м²
Ref: 1129 - VRANGOS TSALMEZA Paianias SALE Общая площадь земли 1525 кв.м. На асфальтовой дор…
€15,000
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Производство
Пеания, Греция
1 323 м²
Ссылка: 1127 - Продается Paiania VRESTEZA Общая площадь земли 1323 кв.м. На земле в общей сл…
€13,000
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Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 735 м²
Ref: 1126 - Frati Kropias SALE Общая площадь земли 3735 кв.м. Цена: 48,550 €. Земля 740 кв.м…
€26,000
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Производство
Коропион, Греция
3 199 м²
Код недвижимости. 1125 - Эксклюзив Agricaltural Paiania ПРОДАЕТСЯ. Размер: 3199 кв.м, Цена32…
€32,000
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Производство
Сикамино, Греция
17 000 м²
Sykaminos Oropos SALE Земля площадью 17000 кв.м., 17 акров, неаккуратная и амфитеатр, имеет …
€950,000
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Производство
Thoriko, Греция
15 000 м²
Ref: 168 - Thoriko - Lavrion Lavrion SALE Земля площадью 15000 квадратных метров, Площадь ра…
€275,000
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Производство
Афины, Греция
6 000 м²
Ссылка: 153 - Площадь Кифисия Палиаджанни - Караискаки ПРОДАЖА Земля с площадью 6000 кв.м. (…
€400,000
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Производство
Tripotamos, Греция
6 030 м²
Ref: 156 - Tinos SALE Land with an area of 6030 sqm, Stunning views to the port and the Aege…
€130,000
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Производство
Livadia, Греция
13 840 м²
Ref: 155 - Ydrousa Andros SALE Земля площадью 13840 кв.м., Неограниченный вид на горное море…
€260,000
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