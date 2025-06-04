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Коттеджи с видом на горы в Chortiatis Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$185,843
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 5/1
Продается 5-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$240,273
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
$679,862
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 10 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$614,652
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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