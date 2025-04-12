Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Хиос
  4. Жилая

Жильё в Хиос, Греция

1 объект найдено
Дом в Хиос, Греция
Дом
Хиос, Греция
Площадь 88 м²
В одном из красивейших поселений Хиоса. В зеленой и спокойной обстановке. Для тех, кто хочет…
$52,338
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов