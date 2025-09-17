Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.com
  2. Греция
  3. Chersonisos Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Chersonisos Municipal Unit, Греция

3 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
$811,115
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
На Продажу: Дом "Под Ключ" в Старом Херсониссе, Крит Уникальная возможность приобрести …
$408,484
Коттедж 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон откры…
$111,192
Параметры недвижимости в Chersonisos Municipal Unit, Греция

