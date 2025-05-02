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Дома с садом в Ханье, Греция

виллы
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Amazing Sea View House / Villa Chania Crete Greece Property   Villa of 100 sqm for sal…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Ханье, Греция

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