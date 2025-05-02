Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Ханья
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Ханье, Греция

виллы
3
3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Chania, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 кла…
$949,917
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Amazing Sea View House / Villa Chania Crete Greece Property   Villa of 100 sqm for sal…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Municipality of Chania, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ханье, Греция

с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти