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Коттеджи в Chalkidona Municipality, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Vathylakkos, Греция
Коттедж 4 спальни
Vathylakkos, Греция
Количество спален 4
Площадь 340 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Chalkidona Municipality, Греция

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