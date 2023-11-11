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Продажа офисных помещений в Аттика, Греция

Municipality of Athens
8
Афины
8
Municipality of Filothei - Psychiko
3
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14 объектов найдено
Офис с парковкой, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Офис с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Площадь 67 м²
Расположен в центре Мелиссии. Аккуратная комната. Слишком яркий. Огромные окна повсюду. Спер…
€250,000
Офис 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 155 м²
Код недвижимости: 24422 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 155…
€450,000
Офис 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 264 м²
Код недвижимости: 14423 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 264…
€650,000
Офис 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Количество спален 1
Площадь 180 м²
Код недвижимости: 1511 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, на фасаде Офис общей площадью 180 кв.м, на 1-м э…
€299,000
Офис в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Офис
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Площадь 180 м²
Код недвижимости: 1512 - ПРОДАЕТСЯ на фасаде Офис общей площадью 180 кв.м, в подвале в Илиуп…
€150,000
Офис 1 спальня в Афины, Греция
Офис 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Код недвижимости: 1394 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с офисом общей площадью 27 кв.м, на 1-м эт…
€30,000
Офис 2 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Офис 2 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Код недвижимости: 1392 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 2 Пространства, Бок-боку Офис общей площадью 70 кв.м, н…
€95,000
Офис 5 спален в Афины, Греция
Офис 5 спален
Афины, Греция
Количество спален 5
Площадь 176 м²
Код недвижимости: 2362 - ПРОДАЕТСЯ 5 Пространства, бок о бок Офис общей площадью 176 кв.м, н…
€99,000
Офис 2 спальни в Афины, Греция
Офис 2 спальни
Афины, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Код недвижимости: 1207 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 2 Пространства, Угловой офис общей п…
€190,000
Офис 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Код: 1160 - Galatsi Продается офис общей площадью 78 кв.м. На 2 этаже. Состоит из 1 комнаты,…
€90,000
Офис 1 спальня с Spalni в Афины, Греция
Офис 1 спальня с Spalni
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Agia Paraskevi ДЛЯ ПРОДАЖИ Офис 1 Спальня (и) 1 туалет Размер: 26 м2, Первый этаж, 27 лет, К…
€30,000
Офис 1 спальня в Афины, Греция
Офис 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 110 м²
Ref: 163 - Офис Galatsi Продается 1 Площадь, 2 туалета, площадь 110 кв.м, 1-й этаж, Год пост…
€115,000
Офис 1 спальня в Афины, Греция
Офис 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Офис по продаже 65 кв.м в Стадиу, в нескольких минутах от Университета Метро и Омонии, 3-й э…
€70,000
Офис в Афины, Греция
Офис
Афины, Греция
Офисное помещение (актив производства доходов) на первом этаже общей площадью 789,39 кв.м. в…
€1,15 млн

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