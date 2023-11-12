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Отели в Arta Municipality, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Skoupa, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Skoupa, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отель, находящийся в прекрасном и горномпоселке…
€1,50 млн
Realting.com
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