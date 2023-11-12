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Коммерческая недвижимость в Arta Municipality, Греция

Арта
3
3 объекта найдено
Отель 1 комната с furnishings в Skoupa, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Skoupa, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отель, находящийся в прекрасном и горномпоселке…
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Arta Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Arta Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 560 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на город. У объекта есть…
€387,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Arta Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Arta Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 310 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на город. У объекта есть…
€144,900
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