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Таунхаусы у моря в Arkalochori Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус в Кало Хорио, Греция
Таунхаус
Кало Хорио, Греция
Количество спален 5
Площадь 115 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
$277,467
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Таунхаус в Кало Хорио, Греция
Таунхаус
Кало Хорио, Греция
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$377,827
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Кало Хорио, Греция
Таунхаус
Кало Хорио, Греция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$102,722
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Arkalochori Municipal Unit, Греция

с видом на горы
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