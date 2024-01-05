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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Арголида, Греция

Municipality of Nafplio
3
33 объекта найдено
Другое 4 спальни в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Другое 4 спальни
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Korinthia 580 Sq.m., 6 Bedrooms, Gro…
€380,000
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Коммерческая 1 комната с видом на горы в Aria, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы
Aria, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 600 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на гор…
€1,50 млн
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Коммерческая 2 комнаты с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
ID Immobilien: 11713 - Лефкакия, недавно построенная мезонет на фасаде на первом этаже ПРОДА…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
ID Недвижимость: 11675 - Λευκάκια, мезонет непрерывно на мезонине, ПРОДАЕТСЯ жилая площадь о…
Цена по запросу
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Инвестиционная 2 комнаты с мебелью, с камином, с тентами в периферия Пелопоннес, Греция
Инвестиционная 2 комнаты с мебелью, с камином, с тентами
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
ID Недвижимость: 621641 - Τίρυνθα, отремонтированный дом для одной семьи, просторный 3 этажа…
Цена по запросу
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Коммерческая 6 комнат с мебелью, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 6 комнат с мебелью, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
ID Недвижимость: 621619 - Πορτοχέλι, дом на одну семью непрерывно 3 КУПИТЬ полы Жилая площад…
Цена по запросу
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Коммерческая 3 комнаты с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 3 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Код недвижимости: 11572 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia за € 240.000. Это 120 кв. Дом по…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Код недвижимости: 11571 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia за € 165.000. Это 71 кв. м. Дом …
Цена по запросу
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Коммерческая 10 комнат с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 10 комнат с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 10
Площадь 325 м²
Код недвижимости: 1141 - Здание на продажу в Асини Толо за € 280.000. Это 325 кв. м. Здание …
Цена по запросу
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Коммерческая 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Код недвижимости: 581509 - Дом на продажу в Аргос Центр за € 250.000. Это 127 кв. Дом постро…
Цена по запросу
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Коммерческая 3 комнаты с камином, с кладовой, с тентами в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 3 комнаты с камином, с кладовой, с тентами
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Код недвижимости: 11460 - Дом на продажу в центре Эрмиони за € 650.000. Это 218 кв. м. Дом п…
Цена по запросу
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Коммерческая в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 5 800 м²
В Сиропигадо в Северной Кинурии участок земли общей площадью 5800 кв.м. с оливковыми деревья…
Цена по запросу
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Коммерческая 5 комнат с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 5 комнат с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Property Code: 11108 - House FOR SALE in Ermioni Agioi Anargiroi for €350.000 . This 220 sq.…
Цена по запросу
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Коммерческая 4 комнаты с мебелью, с камином, с тентами в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 4 комнаты с мебелью, с камином, с тентами
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Код недвижимости: 1705 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 185 кв.м, 2 уровня Краниди …
Цена по запросу
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Коммерческая 6 комнат с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 6 комнат с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Код недвижимости: 1715 - ПРОДАЕТСЯ отремонтированный 6 Спальни, Дом общей площадью 420 кв.м,…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Код недвижимости: 1765 - ДЛЯ ПРОДАЖИ недавно построенные 2 Спальни, Квартира общей площадью …
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Код недвижимости: 1801 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Краниди Порточели за € 175.000. Это 132 кв. Мез…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Property Code: 1889 - FOR SALE newly built 2 Bedrooms, Apartment of total surface 95 sq.m,…
Цена по запросу
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Инвестиционная 4 комнаты с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Инвестиционная 4 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
ID Недвижимость: 1343 - Ξηροπήγαδο, недавно построенный мезонет непрерывно 2 этажи ПРОДАЕТСЯ…
Цена по запросу
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Инвестиционная 8 комнат с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Инвестиционная 8 комнат с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Код недвижимости: 11119 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 8 спален, Дом общей площадью 400 кв.…
Цена по запросу
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Отель 14 комнат с мебелью, с охраной, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Отель 14 комнат с мебелью, с охраной, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 480 м²
Property Code: 11196 - Hotel FOR SALE in Asini Tolo for €1.500.000 . This 480 sq. m. furnish…
Цена по запросу
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Коммерческая 4 комнаты с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 4 комнаты с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Property Code: 11231 - House FOR SALE in Asini Agia Paraskevi for €220.000 . This 128 sq. m.…
Цена по запросу
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Коммерческая 3 комнаты с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 3 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Код недвижимости: 11255 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Северной Кинурии Xiropigado за € 220.000. Это …
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с охраной, с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Код недвижимости: 1284 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Nafplio Lefkakia для € 150.000 . Это 100 кв. Ме…
Цена по запросу
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Коммерческая 11 комнат с мебелью, с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 11 комнат с мебелью, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 288 м²
Код недвижимости: 601340 - Отель НА ПРОДАЖУ в Асини Толо за € 450.000 . Это 288 кв. меблиров…
Цена по запросу
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Коммерческая в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 4 000 м²
Код недвижимости. 581369 - Сельскохозяйственный ПРОДАЕТСЯ в Северной Кинурии Xiropigado для …
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Код недвижимости: 11425 - Дом для продажи в Nafplio Lefkakia для € 260.000. Это 100 кв. Дом …
Цена по запросу
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Магазин в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Магазин
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Магазин открытой планировки на первом этаже 1 905,19 кв.м. с 2 туалетами, прихожей, складски…
€992,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Пятна, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Пятна, Греция
Число комнат 1
Площадь 780 м²
Количество этажей 1
Продается 3-х этажное здание на Пелопоннесе, в поселке Краниди. Первый этаж состоит из трех …
€2,00 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Agii Anargyri, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Agii Anargyri, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Бизнес находится в поселке Агиос Эмилианос муниципалитета Порто Хели. На участке построено 1…
€640,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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