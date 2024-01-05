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Греция
Коммерческая
периферийная единица Арголида
Коммерческая недвижимость в периферийная единица Арголида, Греция
Municipality of Nafplio
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33 объекта найдено
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Другое 4 спальни
Municipality of Argos and Mykines, Греция
4
3
580 м²
For Sale -- Residential Other properties -- Korinthia: Korinthia 580 Sq.m., 6 Bedrooms, Gro…
€380,000
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Коммерческая 1 комната с видом на горы
Aria, Греция
1
600 м²
1
Продается бизнес площадью 600 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на гор…
€1,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 2 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
100 м²
ID Immobilien: 11713 - Лефкакия, недавно построенная мезонет на фасаде на первом этаже ПРОДА…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
2
2
200 м²
ID Недвижимость: 11675 - Λευκάκια, мезонет непрерывно на мезонине, ПРОДАЕТСЯ жилая площадь о…
Цена по запросу
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Инвестиционная 2 комнаты с мебелью, с камином, с тентами
периферия Пелопоннес, Греция
2
2
276 м²
ID Недвижимость: 621641 - Τίρυνθα, отремонтированный дом для одной семьи, просторный 3 этажа…
Цена по запросу
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Коммерческая 6 комнат с мебелью, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
6
6
380 м²
ID Недвижимость: 621619 - Πορτοχέλι, дом на одну семью непрерывно 3 КУПИТЬ полы Жилая площад…
Цена по запросу
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Коммерческая 3 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
3
3
120 м²
Код недвижимости: 11572 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia за € 240.000. Это 120 кв. Дом по…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
71 м²
Код недвижимости: 11571 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia за € 165.000. Это 71 кв. м. Дом …
Цена по запросу
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Коммерческая 10 комнат с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
10
325 м²
Код недвижимости: 1141 - Здание на продажу в Асини Толо за € 280.000. Это 325 кв. м. Здание …
Цена по запросу
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Коммерческая 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
3
2
127 м²
Код недвижимости: 581509 - Дом на продажу в Аргос Центр за € 250.000. Это 127 кв. Дом постро…
Цена по запросу
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Коммерческая 3 комнаты с камином, с кладовой, с тентами
периферия Пелопоннес, Греция
3
3
218 м²
Код недвижимости: 11460 - Дом на продажу в центре Эрмиони за € 650.000. Это 218 кв. м. Дом п…
Цена по запросу
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Коммерческая
периферия Пелопоннес, Греция
5 800 м²
В Сиропигадо в Северной Кинурии участок земли общей площадью 5800 кв.м. с оливковыми деревья…
Цена по запросу
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Коммерческая 5 комнат с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
5
2
220 м²
Property Code: 11108 - House FOR SALE in Ermioni Agioi Anargiroi for €350.000 . This 220 sq.…
Цена по запросу
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Коммерческая 4 комнаты с мебелью, с камином, с тентами
периферия Пелопоннес, Греция
4
2
185 м²
Код недвижимости: 1705 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 185 кв.м, 2 уровня Краниди …
Цена по запросу
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Коммерческая 6 комнат с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
6
3
420 м²
Код недвижимости: 1715 - ПРОДАЕТСЯ отремонтированный 6 Спальни, Дом общей площадью 420 кв.м,…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
72 м²
Код недвижимости: 1765 - ДЛЯ ПРОДАЖИ недавно построенные 2 Спальни, Квартира общей площадью …
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
132 м²
Код недвижимости: 1801 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Краниди Порточели за € 175.000. Это 132 кв. Мез…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
95 м²
Property Code: 1889 - FOR SALE newly built 2 Bedrooms, Apartment of total surface 95 sq.m,…
Цена по запросу
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Инвестиционная 4 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
4
2
200 м²
ID Недвижимость: 1343 - Ξηροπήγαδο, недавно построенный мезонет непрерывно 2 этажи ПРОДАЕТСЯ…
Цена по запросу
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Инвестиционная 8 комнат с камином
периферия Пелопоннес, Греция
8
4
400 м²
Код недвижимости: 11119 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 8 спален, Дом общей площадью 400 кв.…
Цена по запросу
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Отель 14 комнат с мебелью, с охраной, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
14
14
480 м²
Property Code: 11196 - Hotel FOR SALE in Asini Tolo for €1.500.000 . This 480 sq. m. furnish…
Цена по запросу
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Коммерческая 4 комнаты с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
4
2
128 м²
Property Code: 11231 - House FOR SALE in Asini Agia Paraskevi for €220.000 . This 128 sq. m.…
Цена по запросу
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Коммерческая 3 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
3
1
90 м²
Код недвижимости: 11255 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Северной Кинурии Xiropigado за € 220.000. Это …
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
100 м²
Код недвижимости: 1284 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Nafplio Lefkakia для € 150.000 . Это 100 кв. Ме…
Цена по запросу
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Коммерческая 11 комнат с мебелью, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
11
11
288 м²
Код недвижимости: 601340 - Отель НА ПРОДАЖУ в Асини Толо за € 450.000 . Это 288 кв. меблиров…
Цена по запросу
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Коммерческая
периферия Пелопоннес, Греция
4 000 м²
Код недвижимости. 581369 - Сельскохозяйственный ПРОДАЕТСЯ в Северной Кинурии Xiropigado для …
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
100 м²
Код недвижимости: 11425 - Дом для продажи в Nafplio Lefkakia для € 260.000. Это 100 кв. Дом …
Цена по запросу
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Магазин
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Магазин открытой планировки на первом этаже 1 905,19 кв.м. с 2 туалетами, прихожей, складски…
€992,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Пятна, Греция
1
780 м²
1
Продается 3-х этажное здание на Пелопоннесе, в поселке Краниди. Первый этаж состоит из трех …
€2,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Agii Anargyri, Греция
1
400 м²
1
Бизнес находится в поселке Агиос Эмилианос муниципалитета Порто Хели. На участке построено 1…
€640,000
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Агентство
Grekodom Development
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