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Виллы в Archanes Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Число комнат 4
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажуочаровательная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит.Представляе…
$552,473
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Вилла
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Этаж 1/1
Предлагаетсяна продажуочаровательная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит.Представляе…
$583,595
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Параметры недвижимости в Archanes Municipal Unit, Греция

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