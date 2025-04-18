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Жильё в Archanes Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Число комнат 4
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажуочаровательная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит.Представляе…
$552,473
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Archanes Municipal Unit, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов