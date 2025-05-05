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Таунхаусы с видом на море в периферийной единице Аркадия, Греция

Municipality of North Kynouria
4
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3 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Като Долиана, Греция
Таунхаус 5 комнат
Като Долиана, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$260,936
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Астрос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Астрос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$276,592
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Аркадико Хорио, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Аркадико Хорио, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$213,815
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в периферийной единице Аркадия, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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