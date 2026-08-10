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Таунхаусы в периферийной единице Аркадия, Греция

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Municipality of North Kynouria
3
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4 объекта найдено
Таунхаус в Паралия Астрос, Греция
Таунхаус
Паралия Астрос, Греция
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$448,669
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Таунхаус в Паралия Астрос, Греция
Таунхаус
Паралия Астрос, Греция
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$242,045
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Megalopoli, Греция
Таунхаус
Municipality of Megalopoli, Греция
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$295,177
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Таунхаус в Паралия Астрос, Греция
Таунхаус
Паралия Астрос, Греция
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$354,213
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в периферийной единице Аркадия, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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