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Квартиры с видом на море в Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция

Menemeni Municipal Unit
8
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$130,753
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Агентство
Grekodom Development
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