Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Alonnisos Municipality

Земельные участки в Alonnisos Municipality, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Алонисос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Алонисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2564 кв.м. в регионе Спорады. На территории подведена в…
€500,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Mourtero, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Mourtero, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10271 кв.м. в регионе Спорады. На территории подведена …
€250,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти