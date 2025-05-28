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Квартиры с видом на море в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 162 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий эта…
$396,622
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
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