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Жильё в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

квартиры
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дома
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24 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€215,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€120,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€110,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 44 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€75,000
Квартира 1 спальня с видом на город в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€180,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 37 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€175,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 41 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€85,000
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€450,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Код недвижимости: HPS3898 - Квартира на продажу в центре Салоников Лефкос Пиргос для € 247.0…
€247,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 6/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьм…
€290,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 165 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€260,000
Квартира 2 комнаты с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 комнаты с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€143,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€95,000
Квартира 1 комната с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 34 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€130,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€215,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 48 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€155,000
Студия 8 спален в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Студия 8 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 220 м²
Код недвижимости: HPS2920 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Ано Поли за € 350.000. Это 220 кв. …
€350,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
€135,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
€135,000
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 4 спальны…
€2,80 млн
Квартира 1 комната с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 33 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€105,000
Квартира 2 комнаты с видом на город, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на город, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 140 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже. Ква…
€320,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€380,000

Параметры недвижимости в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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