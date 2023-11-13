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Квартиры в Agia Triada, Греция

двухкомнатные
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9 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Agia Triada, Греция
Квартира 3 спальни
Agia Triada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS4284 - Maisonette ДЛЯ ПРОДАЖИ в Thermaikos Agia Triada за €265.000 . Эт…
€265,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 52 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€95,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Triada, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€200,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город в Agia Triada, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город
Agia Triada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
€220,000
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings в Agia Triada, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€115,000
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings в Agia Triada, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€350,000
Квартира 2 спальни в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни
Agia Triada, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Код недвижимости: HPS714 - Квартира на продажу в Thermaikos Agia Triada для € 220.000. Это 1…
€220,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€130,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 115 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уро…
€172,000
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