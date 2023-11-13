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Жильё в Agia Triada, Греция

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30 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Agia Triada, Греция
Квартира 3 спальни
Agia Triada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS4284 - Maisonette ДЛЯ ПРОДАЖИ в Thermaikos Agia Triada за €265.000 . Эт…
€265,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 52 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€95,000
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Agia Triada, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Agia Triada, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Angelochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Angelochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Triada, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€200,000
Коттедж 1 комната в Agia Triada, Греция
Коттедж 1 комната
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Продается двухэтажное здание в районе Агия Триада(пригород). Состоит из 4 апартаментов. Идеа…
€180,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Angelochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€180,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город в Agia Triada, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город
Agia Triada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
€220,000
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings в Agia Triada, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€115,000
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings в Agia Triada, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€350,000
Дом 6 спален с парковкой, с садом, с камином в Agia Triada, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с садом, с камином
Agia Triada, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Этаж -1
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 1 Уро…
€300,000
Дом 6 спален в Agia Triada, Греция
Дом 6 спален
Agia Triada, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Property Code: HPS799 - House FOR SALE in Thermaikos Agia Triada for €300.000. This 200 sq. …
€300,000
Квартира 2 спальни в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни
Agia Triada, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Код недвижимости: HPS714 - Квартира на продажу в Thermaikos Agia Triada для € 220.000. Это 1…
€220,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 286 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€330,000
Коттедж 6 спален с furnishings в Agia Triada, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€180,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agia Triada, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€200,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agia Triada, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€400,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agia Triada, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agia Triada, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€130,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Triada, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€300,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€235,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€175,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Agia Triada, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 370 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€320,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Triada, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€620,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Agia Triada, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,20 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Angelochori, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Angelochori, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€970,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 115 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уро…
€172,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Angelochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€220,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Angelochori, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Angelochori, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€550,000
Таунхаус 4 комнаты в Angelochori, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Angelochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 155 м²
For sale a maisonette of 155 m² in Aggelochori
€169,000
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