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Земельные участки в Агиа Галини, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Меламбес, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Меламбес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 60000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Агиа Галини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 41183 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,20 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиа Галини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4168 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€80,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиа Галини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4723 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€90,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиа Галини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8891 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиа Галини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1076 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиа Галини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€95,000
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