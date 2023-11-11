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Таунхаусы в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Platanite, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platanite, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Таунхаус расположен в районе Като Платанитис, муниципалитета города Нафпактос. Таунхаус нахо…
€165,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platanite, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platanite, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€450,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ано Платанитис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ано Платанитис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€195,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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