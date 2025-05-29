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Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Этолия и Акарнания, Греция

Municipality of Nafpaktia
4
Municipal Unit of Antirrio
4
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Nafpaktia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Nafpaktia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$203,530
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Nafpaktia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Nafpaktia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$469,684
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Этолия и Акарнания, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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